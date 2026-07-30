Ausblick: FORACO INTERNATIONALAct Nom präsentiert Quartalsergebnisse

FORACO INTERNATIONALAct Nom lässt sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FORACO INTERNATIONALAct Nom die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,047 USD gegenüber 0,090 CAD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 79,8 Millionen USD für FORACO INTERNATIONALAct Nom, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 95,6 Millionen CAD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,190 USD je Aktie, gegenüber 0,220 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 303,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 360,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at