FORACO INTERNATIONALAct. Nom. Aktie
WKN DE: A0MYBD / ISIN: FR0010492199
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30.07.2026 07:01:06
Ausblick: FORACO INTERNATIONALAct Nom präsentiert Quartalsergebnisse
FORACO INTERNATIONALAct Nom lässt sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FORACO INTERNATIONALAct Nom die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,047 USD gegenüber 0,090 CAD im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 79,8 Millionen USD für FORACO INTERNATIONALAct Nom, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 95,6 Millionen CAD erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,190 USD je Aktie, gegenüber 0,220 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 303,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 360,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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