Ford Motor Aktie
WKN: 502391 / ISIN: US3453708600
|Bilanz steht ins Haus
|
09.02.2026 08:32:00
Ausblick: Ford Motor legt Quartalsergebnis vor
Ford Motor präsentiert am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,179 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ford Motor ein EPS von 0,450 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 9,57 Prozent auf 43,60 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,14 USD im Vergleich zu 1,46 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 182,25 Milliarden USD, gegenüber 184,99 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Ford Motor Co.
Analysen zu Ford Motor Co.
Aktien in diesem Artikel
|Ford Motor Co.
|11,59
|-0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vorbörslich in Grün -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen legen zu - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt wird am Montag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ebenfalls zulegen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich am Montag stark.