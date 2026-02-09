Ford Motor Aktie

Ford Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502391 / ISIN: US3453708600

Bilanz steht ins Haus 09.02.2026 08:32:00

Ausblick: Ford Motor legt Quartalsergebnis vor

Ausblick: Ford Motor legt Quartalsergebnis vor

Ford Motor zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Was Experten erwarten.

Ford Motor präsentiert am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,179 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ford Motor ein EPS von 0,450 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 9,57 Prozent auf 43,60 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,14 USD im Vergleich zu 1,46 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 182,25 Milliarden USD, gegenüber 184,99 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Wolford-Aktie gesucht: Vorstandsmitglied Polito bleibt bis Ende 2026

Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ford Motor Co.

Analysen zu Ford Motor Co.

15.04.25 Ford Motor Hold Deutsche Bank AG
