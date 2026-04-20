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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Forestar Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Forestar Group stellt am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,630 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,61 Prozent erhöht. Damals waren 0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 351,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Forestar Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 373,7 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,94 USD, gegenüber 3,29 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,65 Milliarden USD im Vergleich zu 1,66 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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