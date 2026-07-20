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20.07.2026 07:01:06

Ausblick: Forestar Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Forestar Group präsentiert am 21.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,810 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Forestar Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,650 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 437,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 390,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,94 USD, gegenüber 3,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,66 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,66 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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