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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Forestar Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Forestar Group wird am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,25 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Forestar Group nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 603,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 10,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 670,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,88 USD je Aktie, gegenüber 3,29 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 1,66 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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