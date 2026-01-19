Ausblick: Forestar Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Forestar Group wird am 20.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,318 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Forestar Group 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 265,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Forestar Group 250,4 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,29 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,65 Milliarden USD, gegenüber 1,66 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at