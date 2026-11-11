Forgent Power Solution a Aktie

Forgent Power Solution a ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4224U / ISIN: US34631F1021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Forgent Power Solutions A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Forgent Power Solutions A stellt am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,200 USD aus. Im letzten Jahr hatte Forgent Power Solutions A einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Forgent Power Solutions A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,20 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 462,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 283,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD, gegenüber 0,270 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 2,55 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,42 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Forgent Power Solutions Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Forgent Power Solutions Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Forgent Power Solutions Inc Registered Shs -A- 19,20 -13,44% Forgent Power Solutions Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX knackt erstmals 27.000-Punkte-Marke -- Dow startet vorsichtig - NASDAQ sackt ab -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein uneinheitlicher Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen