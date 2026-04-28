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WKN: 577767 / ISIN: US3463751087

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: FormFactor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FormFactor wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,440 USD aus. Im letzten Jahr hatte FormFactor einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll FormFactor in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 225,5 Millionen USD im Vergleich zu 171,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,79 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,690 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 908,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 785,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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