Ausblick: FormFactor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FormFactor stellt am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,352 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte FormFactor 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 189,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei FormFactor für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 210,6 Millionen USD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD im Vergleich zu 0,890 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 780,1 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 763,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at