Ausblick: FormPipe Software AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FormPipe Software AB wird am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,100 SEK gegenüber 0,060 SEK im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 60,6 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 56,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 140,9 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,414 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,320 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 321,3 Millionen SEK, gegenüber 529,0 Millionen SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at