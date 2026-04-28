Ausblick: FormPipe Software AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

FormPipe Software AB wird sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,150 SEK aus. Im letzten Jahr hatte FormPipe Software AB einen Gewinn von 0,090 SEK je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll FormPipe Software AB in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 56,97 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 59,9 Millionen SEK im Vergleich zu 139,1 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,465 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,12 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 244,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 243,3 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at