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WKN DE: A0J2PP / ISIN: SE0001338039

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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: FormPipe Software AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FormPipe Software AB wird am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,100 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei FormPipe Software AB noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 SEK in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 61,0 Millionen SEK gegenüber 139,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 56,30 Prozent.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,410 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 9,12 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 246,4 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 243,3 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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