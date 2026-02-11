Ausblick: Forrester Research gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Forrester Research präsentiert in der am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,215 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 4,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 103,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 108,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,300 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 399,1 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 432,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at