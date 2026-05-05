Ausblick: Forrester Research stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Forrester Research wird sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,115 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -4,620 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 83,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,765 USD, gegenüber -6,280 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 353,1 Millionen USD im Vergleich zu 396,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at