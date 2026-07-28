Ausblick: Fortinet legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fortinet präsentiert in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

39 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,746 USD aus. Im letzten Jahr hatte Fortinet einen Gewinn von 0,570 USD je Aktie eingefahren.

36 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,89 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 15,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 41 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,15 USD, gegenüber 2,42 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 40 Analysten durchschnittlich auf 7,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,80 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at