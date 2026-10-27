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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Fortinet legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fortinet wird am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

41 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,860 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 38,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,620 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Fortinet im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,06 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 38 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 19,64 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 43 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,45 USD aus. Im Vorjahr waren 2,42 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 42 Analysten im Durchschnitt 8,12 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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