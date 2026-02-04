Ausblick: Fortinet stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fortinet gibt am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

38 Analysten schätzen, dass Fortinet für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,743 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,680 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 35 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,86 Milliarden USD – ein Plus von 12,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fortinet 1,66 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 38 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,69 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,26 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 37 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 6,75 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 5,96 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at