Ausblick: Fortis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fortis wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,881 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 8,77 Prozent erhöht. Damals waren 0,810 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 9,80 Prozent auf 3,23 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,94 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,59 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,40 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,19 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 12,17 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net