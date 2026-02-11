Fortis Aktie
Ausblick: Fortis stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Fortis wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,850 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fortis noch ein Gewinn pro Aktie von 0,790 CAD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Fortis in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 3,22 Milliarden CAD im Vergleich zu 2,95 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
13 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,49 CAD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,24 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 12,80 Milliarden CAD, gegenüber 11,51 Milliarden CAD im vorherigen Zeitraum, aus.
