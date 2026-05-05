Ausblick: Fortis vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Fortis wird am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,994 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,00 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,55 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,34 Milliarden CAD umgesetzt.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,62 CAD, gegenüber 3,40 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 13,15 Milliarden CAD im Vergleich zu 12,17 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at