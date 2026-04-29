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WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Fortive informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fortive äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,643 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fortive 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,04 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,96 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,73 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 4,32 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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