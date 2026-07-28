Ausblick: Fortive präsentiert Quartalsergebnisse

Fortive wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten schätzen, dass Fortive für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,707 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,490 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Minus von 29,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,07 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,52 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,00 USD, gegenüber 1,73 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 4,34 Milliarden USD im Vergleich zu 4,16 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at