Ausblick: Fortrea gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Fortrea wird am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,055 USD je Aktie gegenüber -6,250 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Fortrea 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 627,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Fortrea 651,3 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,677 USD, während im vorherigen Jahr noch -10,810 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,59 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,72 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at