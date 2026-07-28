Ausblick: Fortrea legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fortrea veröffentlicht am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

11 Analysten schätzen, dass Fortrea für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,181 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fortrea in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,84 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 647,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 710,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,806 USD, gegenüber -10,810 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 2,61 Milliarden USD im Vergleich zu 2,72 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at