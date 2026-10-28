Fortrea Holdings Aktie

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WKN DE: A3ECGB / ISIN: US34965K1079

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Fortrea stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fortrea stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Fortrea im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,217 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,170 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,24 Prozent auf 671,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Fortrea noch 701,3 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,844 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -10,810 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,66 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,72 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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