WKN DE: A3ECGB / ISIN: US34965K1079

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Fortrea vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Fortrea präsentiert in der am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,169 USD gegenüber -0,680 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,56 Prozent auf 665,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 697,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,509 USD aus, während im Fiskalvorjahr -3,670 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,73 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,70 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

