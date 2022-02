Ausblick: Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC äußert sich am 24.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,031 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC -0,700 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 126,80 Prozent auf 171,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,193 USD im Vergleich zu -1,240 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 478,4 Millionen USD, gegenüber 366,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at