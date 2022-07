Ausblick: Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC präsentiert Quartalsergebnisse

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC lädt am 27.07.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2022 endete.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,165 USD gegenüber -0,420 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 85,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 96,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 180,2 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,939 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,430 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 751,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 455,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at