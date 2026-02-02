Fortum Aktie
Ausblick: Fortum informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Fortum lädt am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,238 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,390 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,26 Prozent auf 1,48 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fortum noch 1,44 Milliarden EUR umgesetzt.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,833 EUR, gegenüber 1,30 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 5,33 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 5,80 Milliarden EUR generiert wurden.
