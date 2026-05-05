Ausblick: Fortuna Mining gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fortuna Mining wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,372 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 340,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 416,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie, gegenüber 1,31 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,46 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,32 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at