Fortuna Mining Aktie
WKN DE: A40CFY / ISIN: CA3499421020
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Fortuna Mining präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Fortuna Mining lädt am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,314 USD gegenüber 0,170 CAD im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 325,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 319,2 Millionen CAD erzielt wurde.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,50 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,31 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 1,44 Milliarden USD, gegenüber 1,32 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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