Fortune Bay Aktie

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WKN DE: A2ANHP / ISIN: CA4988241010

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Fortune Bay gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fortune Bay wird sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,015 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Fortune Bay nach den Prognosen von 4 Analysten 17,8 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,8 Millionen CAD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,043 CAD, gegenüber -0,020 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 77,9 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 63,3 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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