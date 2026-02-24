Ausblick: Fortune Bay mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fortune Bay wird am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,026 CAD. Dies würde einen Gewinn von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Fortune Bay -0,030 CAD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 24,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 17,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 13,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,014 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,090 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 63,4 Millionen CAD aus, im Gegensatz zu 48,9 Millionen CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at