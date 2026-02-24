Fortune Bay Aktie

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Fortune Bay mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fortune Bay wird am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,026 CAD. Dies würde einen Gewinn von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Fortune Bay -0,030 CAD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 24,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 17,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 13,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,014 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,090 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 63,4 Millionen CAD aus, im Gegensatz zu 48,9 Millionen CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach
Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein. Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

