Ausblick: Fortune Brands Home Security stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fortune Brands Home Security präsentiert in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,800 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,61 Prozent verringert. Damals waren 0,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,16 Milliarden USD – ein Minus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fortune Brands Home Security 1,20 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,12 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,47 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,37 Milliarden USD, gegenüber 4,46 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at