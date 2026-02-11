Ausblick: Fortune Brands Home Security stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fortune Brands Home Security gibt am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,994 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,840 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fortune Brands Home Security in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 1,14 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,74 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,75 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 4,52 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 4,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at