Ausblick: Fortune Brands Home Security zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fortune Brands Home Security lässt sich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Fortune Brands Home Security die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 0,517 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,01 Milliarden USD – ein Minus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fortune Brands Home Security 1,03 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,40 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,47 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 4,46 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,46 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at