Ausblick: Forum Energy Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Forum Energy Technologies wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,565 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 7,38 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,610 USD je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 199,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 212,4 Millionen USD aus.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,16 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,810 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 858,5 Millionen USD, gegenüber 791,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at