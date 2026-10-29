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WKN DE: A2QJA0 / ISIN: US34984V2097

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Forum Energy Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Forum Energy Technologies äußert sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,760 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,92 Prozent auf 233,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 196,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,01 USD im Vergleich zu -0,810 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 889,8 Millionen USD, gegenüber 791,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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