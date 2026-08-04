Ausblick: Forward Air informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Forward Air veröffentlicht am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,153 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Forward Air noch -0,410 USD je Aktie verloren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,51 Prozent auf 634,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 618,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,932 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -3,510 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,54 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at