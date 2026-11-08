Forward Air Aktie

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WKN DE: A418Y8 / ISIN: US34986A1043

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Forward Air zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Forward Air lädt am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,132 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Forward Air noch -0,520 USD je Aktie verloren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 673,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 6,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 631,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,806 USD, gegenüber -3,510 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 2,58 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,50 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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