Ausblick: Foshan Haitian Flavouring and Food Company legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Foshan Haitian Flavouring and Food Company veröffentlicht am 27.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,289 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,280 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,88 Milliarden CNY gegenüber 6,50 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 27 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,21 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,14 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt von insgesamt 28,73 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 26,75 Milliarden CNY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at