Foshan Haitian Flavouring and Food Company Aktie
WKN DE: A41B7L / ISIN: CNE100006Z53
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25.08.2026 07:01:06
Ausblick: Foshan Haitian Flavouring and Food Company legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Foshan Haitian Flavouring and Food Company wird am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,369 HKD. Das entspräche einem Zuwachs von 11,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,330 HKD erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Foshan Haitian Flavouring and Food Company in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 8,45 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren noch 7,46 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,55 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,34 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 36,14 Milliarden HKD, gegenüber 31,14 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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