Ausblick: Foshan Haitian Flavouring and Food Company präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Foshan Haitian Flavouring and Food Company stellt am 25.03.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,443 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Foshan Haitian Flavouring and Food Company 0,438 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,01 Prozent auf 5,71 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,71 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 30 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,60 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,52 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 30 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 24,47 Milliarden CNY, gegenüber 22,79 Milliarden CNY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at