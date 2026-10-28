Ausblick: Foshan Haitian Flavouring and Food Company präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Foshan Haitian Flavouring and Food Company wird am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,278 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Foshan Haitian Flavouring and Food Company noch 0,240 CNY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,04 Milliarden CNY – ein Plus von 10,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Foshan Haitian Flavouring and Food Company 6,40 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 26 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,31 CNY je Aktie, gegenüber 1,23 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 26 Analysten durchschnittlich auf 30,91 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 28,71 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at