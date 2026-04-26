Foshan Haitian Flavouring and Food Company Aktie

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WKN DE: A12A8E / ISIN: CNE100001SL2

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: Foshan Haitian Flavouring and Food Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Foshan Haitian Flavouring and Food Company wird am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,416 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,400 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Foshan Haitian Flavouring and Food Company soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,17 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 CNY im Vergleich zu 1,23 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 28 Analysten durchschnittlich bei 31,36 Milliarden CNY, gegenüber 28,71 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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