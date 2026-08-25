Ausblick: Foshan Haitian Flavouring and Food Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Foshan Haitian Flavouring and Food Company wird am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,320 CNY gegenüber 0,300 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 6,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 7,33 Milliarden CNY gegenüber 6,91 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,34 CNY je Aktie, gegenüber 1,23 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 31,25 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 28,71 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at