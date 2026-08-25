Foshan Haitian Flavouring and Food Company Aktie
WKN DE: A12A8E / ISIN: CNE100001SL2
|
25.08.2026 07:01:06
Ausblick: Foshan Haitian Flavouring and Food Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Foshan Haitian Flavouring and Food Company wird am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,320 CNY gegenüber 0,300 CNY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 6,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 7,33 Milliarden CNY gegenüber 6,91 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,34 CNY je Aktie, gegenüber 1,23 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 31,25 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 28,71 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd (A)
|
25.08.26
|Ausblick: Foshan Haitian Flavouring and Food Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Foshan Haitian Flavouring and Food Company zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.04.26
|Ausblick: Foshan Haitian Flavouring and Food Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Foshan Haitian Flavouring and Food Company veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.03.26
|Ausblick: Foshan Haitian Flavouring and Food Company legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.03.26
|Erste Schätzungen: Foshan Haitian Flavouring and Food Company legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendieren abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.