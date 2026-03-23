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WKN DE: A2QL07 / ISIN: CA2574141024

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23.03.2026 07:01:06

Ausblick: Founders Advantage Capital informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Founders Advantage Capital stellt am 24.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,100 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -2,630 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,94 Prozent auf 26,0 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,375 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -2,580 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 95,7 Millionen CAD, gegenüber 82,5 Millionen CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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