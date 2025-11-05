Founders Advantage Capital Aktie
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Founders Advantage Capital präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Founders Advantage Capital wird sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
3 Analysten schätzen, dass Founders Advantage Capital für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,125 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Founders Advantage Capital in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,57 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 26,4 Millionen CAD im Vergleich zu 22,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,386 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -2,580 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 95,6 Millionen CAD, gegenüber 82,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
