Founders Advantage Capital Aktie

Founders Advantage Capital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL07 / ISIN: CA2574141024

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Founders Advantage Capital präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Founders Advantage Capital wird sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten schätzen, dass Founders Advantage Capital für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,125 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Founders Advantage Capital in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,57 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 26,4 Millionen CAD im Vergleich zu 22,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,386 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -2,580 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 95,6 Millionen CAD, gegenüber 82,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

