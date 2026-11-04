Ausblick: Founders Advantage Capital veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Founders Advantage Capital veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,150 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Founders Advantage Capital noch 0,110 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 23,39 Prozent auf 32,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,480 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,310 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 113,8 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 102,9 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net