Founders Advantage Capital Aktie
WKN DE: A2QL07 / ISIN: CA2574141024
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Founders Advantage Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Founders Advantage Capital wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Founders Advantage Capital im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,121 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 CAD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,16 Prozent auf 27,1 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,476 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,310 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 108,1 Millionen CAD, gegenüber 102,9 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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